Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 54

Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 54
Число заболевших вирусной пневмонией, вызванной новым коронавирусом, составляет 1743 человек. Фото: pixabay.com

Число погибших от нового типа коронавируса в Китае достигло 54 человек.

Число заболевших вирусной пневмонией, вызванной новым коронавирусом, составляет 1743 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на комитеты по вопросам гигиены и здравоохранения в регионах Китая.

Самый крупный город Центрального Китая — Ухань, где впервые был обнаружен новый коронавирус 2019-nCoV, теперь закрыт для выезда. Въезд туда ограничен. В целях предотвращения распространения болезни власти Китая ввели бессрочный запрет на поездки. В частности, приостановлены все авиарейсы, отправление поездов и автобусов из Уханя. Кроме того, отменены рейсы междугородних автобусов, направляющихся в город. Ухань — столица провинции Хубэй, его население превышает 11 млн человек. Решение закрыть город принято на фоне приближения китайского Нового года, когда пассажиропоток в стране значительно растет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что смертельный коронавирус, бушующий сейчас в Китае, существовал всегда.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вирус Китай коронавирус
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Трамп: Дело об импичменте — это обман, о котором знают даже демократы
Водитель не справился с управлением и влетел в отбойник на Московском шоссе
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 54
В ДТП на Кантемировской сбили дорожные знаки и светофор
«Самурай» с мечом устроил дебош в баре на Гороховой
Стало известно кто станет новыми наставниками шоу «Голос»
7 граждан Китая были госпитализированы с высокой температурой в Москве
Два человека пострадали в пожаре Новом Девяткино