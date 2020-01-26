Стало известно о состоянии госпитализированных в Москве семи граждан Китая

Ранее семь граждан КНР из туристической группы были госпитализированы с подозрением на ОРВИ в Москве. Фото: Pixabay

Ранее семь граждан КНР из туристической группы были госпитализированы с подозрением на ОРВИ в Москве. Фото: Pixabay

Госпитализированные в Москве семь граждан Китая находятся в удовлетворительном состоянии.

«Скорая медицинская помощь выезжала на место проживания туристов прежде всего потому, что они прибыли из Китая. Обычно в таких случаях «скорая» дает консультацию по телефону. Врачи на месте осмотрели всех», — рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы, сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что признаков осложненного течения ОРВИ и тем более пневмонии у них не наблюдается.

Ранее семь граждан КНР из туристической группы были госпитализированы с подозрением на ОРВИ в Москве. Люди останавливались в одной из гостиниц города.

Самый крупный город Центрального Китая — Ухань, где впервые был обнаружен новый коронавирус 2019-nCoV, теперь закрыт для выезда. Въезд туда ограничен. В целях предотвращения распространения болезни власти Китая ввели бессрочный запрет на поездки. В частности, приостановлены все авиарейсы, отправление поездов и автобусов из Уханя. Кроме того, отменены рейсы междугородних автобусов, направляющихся в город. Ухань — столица провинции Хубэй, его население превышает 11 млн человек. Решение закрыть город принято на фоне приближения китайского Нового года, когда пассажиропоток в стране значительно растет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что смертельный коронавирус, бушующий сейчас в Китае, существовал всегда.