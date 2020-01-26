В Канаде зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа

Первый случай заражения новым типом коронавируса зафиксирован в Канаде.

Как сообщает телеканал CBC со ссылкой на представителей минздрава канадской провинции Онтарио, 50-летний мужчина прилетел в Торонто из китайского города Ухань 22 января.

Чуть позже ему стало плохо, после чего его госпитализировали. У пациента зафиксировано заражение новым типом коронавируса.

Сейчас у него наблюдается стабильное состояние. Он переведен в изолятор.

По последним данным, число погибших от нового типа коронавируса в Китае достигло 54. Число заболевших вирусной пневмонией, вызванной новым коронавирусом, составляет 1743 человек.

Самый крупный город Центрального Китая — Ухань, где впервые был обнаружен новый коронавирус 2019-nCoV, теперь закрыт для выезда. Въезд туда ограничен. В целях предотвращения распространения болезни власти Китая ввели бессрочный запрет на поездки. В частности, приостановлены все авиарейсы, отправление поездов и автобусов из Уханя. Кроме того, отменены рейсы междугородних автобусов, направляющихся в город. Ухань — столица провинции Хубэй, его население превышает 11 млн человек. Решение закрыть город принято на фоне приближения китайского Нового года, когда пассажиропоток в стране значительно растет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что смертельный коронавирус, бушующий сейчас в Китае, существовал всегда.