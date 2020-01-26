В Китае начали разрабатывать вакцину против нового коронавируса

Ученые из Центра по профилактике и контролю заболеваний КНР начали разрабатывать вакцину против нового типа коронавируса.

По словам главы института вирусологии центра Сюй Вэньбо, ученые уже смогли успешно изолировать вирус, сообщает China Daily. Сейчас они проводят отбор штамма вируса.

Также центр проводит скрининг лекарственных препаратов от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса.

По последним данным, число погибших от нового типа коронавируса в Китае достигло 56. Число заболевших вирусной пневмонией, вызванной новым коронавирусом, составляет 1975 человек.

Самый крупный город Центрального Китая — Ухань, где впервые был обнаружен новый коронавирус 2019-nCoV, теперь закрыт для выезда. Въезд туда ограничен. В целях предотвращения распространения болезни власти Китая ввели бессрочный запрет на поездки. В частности, приостановлены все авиарейсы, отправление поездов и автобусов из Уханя. Кроме того, отменены рейсы междугородних автобусов, направляющихся в город. Ухань — столица провинции Хубэй, его население превышает 11 млн человек. Решение закрыть город принято на фоне приближения китайского Нового года, когда пассажиропоток в стране значительно растет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что смертельный коронавирус, бушующий сейчас в Китае, существовал всегда.