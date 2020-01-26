В Рощино мужчина на почве ревности совершил нападение

В Рощино мужчина на почве ревности совершил нападение
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Pixabay

Полиция выясняет обстоятельства нападения в поселке Рощино.

В полицию обратилась 50-летняя женщина и рассказала о том, что ее бывший сожитель ударил ножом спину ее мужа, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. Подозреваемый задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правоохранители подозревают 30-летнего жителя Дагестана в жестоком убийстве своей сожительницы, сообщает управление регионального Следственного комитета.

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