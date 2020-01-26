Самолет не долетел из Петербурга в Мурманск из-за снегопада

Самолет не долетел из Петербурга в Мурманск из-за снегопада
Самолет возвращается в Пулково. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Самолет, выполняющий рейс SU 6343 из Петербурга в Мурманск, не смог долететь до места назначения 26 января. Причиной этого стал сильный снегопад.

Лайнер развернулся над Мурмашами и возвращается в Петербург, сообщили в пресс-службе авиакомпании «Россия». Движение самолетов усложнили погодные условия на Кольском полуострове.

«Там сегодня и снег, и ветер, и мороз, — все это могло повлияло на отмену посадки», — приводит «Мойка78» слова представителя авиакомпании.

Задержка прибытия пассажиров в Мурманск, по предварительным данным, составит от двух до четырех часов.

В Мурманске 26 января объявили штормовое предупреждение. В городе бушует ветер и сильный снегопад.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что три самолета 23 января вылетели из Петербурга в Мурманск задержкой. Причиной этого были неблагоприятные метеоусловия.

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