В Неве резко поднялся уровень воды

В Неве резко поднялся уровень воды
Уровень воды в Неве поднялся. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

В Петербурге 26 января уровень воды в Неве за полтора часа возрос почти в два раза. По данным гидропоста у Горного университета, вода поднялась до отметки в 130 см.

Такие показатели зафиксированы в районе 16:00. Резкий скачек произошел между 13:00 и 14:33. Уровень воды в этот период повысился с 70 см до 120 см. Об этом свидетельствуют данные на сайте Дирекции комплекса защитных сооружений.

Причиной этого вероятно стали погодные условия. Снег, начавший ранним утром, во второй половине дня сменился ливнем. Порывы ветра, по данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 января составили 5-10 м/с.

Напомним, что критической с точки зрения наводнения является точка в 161 см. До тех пор говорить о возможном затапливании рано.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург оказался под влиянием волнового циклона. В связи с этим город 26 января настигли мокрый снег и порывистый ветер.

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