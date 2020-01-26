Умер 27-летний музыкант из «Пса и группы» Женя Гудков

Скончался музыкант, один из основателей петербургский группы «Пес и группа» Женя Гудков. Ему было 27 лет.

Точные причины смерти музыканта не называются. Однако известно, что он находился в тяжелом состоянии в реанимации Введенской больницы. Как рассказала одна из знакомых артиста Инна, Гудкова ввели в состояние медикаментозного сна.

Поклонники коллектива вели сбор средства на медикаменты для музыканта. Однако спасти его не удалось. О смерти Жени Гудкова сообщил telegram-канал «Псих Daily». Информацию подтвердили в сообществе группы «Пес и группа» в соцсети «ВКонтакте».

«Большое спасибо всем, кто откликнулся. В деньгах на лекарство больше нет нужны», — написали в сообществе.

«Пес и группа» — петербургский коллектив, который выступал в жанре инди.