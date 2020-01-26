ВАЗ расплющило после столкновения с КамАЗом в Лужском районе

В Лужском районе Ленинградской области скончался 56-летний водитель ВАЗ 21111. Машина столкнулась с КамАЗом, а после съехала в кювет.

По предварительным данным, авария произошла 26 января на 146-м километре автодороги «Санкт-Петербург — Псков». Около 15:30 водитель ВАЗ по неустановленной причине выехал на встречную полосу.

Машина по касательной задела КамАЗ, а после влетела в другое грузовое авто. После чего ВАЗ съехал в кювет, сообщает Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Водитель ВАЗ скончался на месте. Машина от удара превратилась в груду металлолома.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на трассе «Нарва» 26 января перевернулась «Газель», ехавшая по маршруту №851. Один из пассажиров скончался, еще пять человек получили травмы.