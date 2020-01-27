В Ленобласти курящим хотят добавить новых ограничений

В Ленобласти хотят ввести дополнительные ограничения для курящих местных жителей. Автором инициативы стал депутат областного ЗакСобрания Олег Зеваков.

Депутат предлагает расширить список запрещенных для курения мест, приняв закон «Об установлении дополнительных ограничений курения табака в отдельных общественных местах на территории Ленобласти».

Согласно документу, жителям Ленобласти будет запрещено курить на остановках общественного транспорта, а также на расстоянии менее пяти метров от них. Также могут запретить курить возле объектов бытовых услуг, торговли, госорганов, органов местного самоуправления, заведений общепита, а также в парках и скверах. Штраф за нарушения будет составлять от 500 до 1500 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России могут увеличить штраф за курение и распитие алкоголя в поездах.