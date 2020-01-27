Горящую «двушку» на Коломяжском проспекте потушили за час

Пожарные справились с огнем за час. Фото: Baltphoto

Пожарные справились с огнем за час. Фото: Baltphoto

Ранним утром в понедельник, 27 января, жителей дома №32 по Коломяжскому проспекту в Приморском районе Петербурга разбудил квартирный пожар.

Согласно данным главного управления МЧС России по городу и области, двухкомнатная квартира на Коломяжском проспекте загорелась в пять часов утра. Огонь охватил обстановку на площади в три квадратных метра.

На место происшествия направили 15 сотрудников экстренной спасательной службы МЧС. С пожаром удалось справиться спустя час — в 5:59 пожарные сообщили о ликвидации огня.

Данные о возможных пострадавших не приводятся.

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