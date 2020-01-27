Мессенджеры вытесняют звонки по телефону в России

За 2019 год россияне стали все реже общаться по мобильному телефону, выбирая переписку вы мессенджерах, согласно статистике Минкомсвязи.

Как сообщают «Известия», за прошлый год в России на 1,3% снизилась продолжительность голосового общения по телефону, а в столице и Петербурге сокращение разговоров по телефону составило 2,5%.

По мнению экспертов, постепенная замена телефонных звонков мессенджерами и соцсетями происходит во всем мире. С каждым годом растет доля абонентов, которые предпочитают звонить через интернет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ФАС объяснили, как бороться с рекламой по телефону. Пользователь должен вспомнить, не давал ли он банкам, сотовым или другим компаниям согласия на рассылку рекламы.