Названы лучшие авиакомпании 2019 года по версии Пулково

Компания «Воздушные Ворота Северной Столицы», под управлением которой находится аэропорт Пулково, наградила лучшие авиакомпании по итогам работы прошедшего года.

При выборе лучших авиакомпаний учитывался вклад в увеличение пассажиропотока, развитие новых направлений, трансферных перевозок и туризма в Петербурге, сообщила в gazeta.spb.ru пресс-служба ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Авиакомпанию «Победа» признали лучшей и наиболее динамично развивающейся в категории более 500 тысяч пассажиров в год. В 2019 году перевозчик обслужил почти 2 млн пассажиров в Пулково, превысив показатель за 2018 год на 62,1%.

Наибольший вклад в развитие трансферных перевозок, по мнению Пулково, внесла авиакомпания «Россия», трансферный пассажиропоток которой превысил 670 тыс. человек.

Наиболее динамично развивающимся зарубежным перевозчиком признали Finnair, региональным — Smartavia, а стран СНГ — Uzbekistan Airways.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авиасообщение с Египтом будет восстановлено весной.