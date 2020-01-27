Названы лучшие авиакомпании 2019 года по версии Пулково

Названы лучшие авиакомпании 2019 года по версии Пулково
Аэропорт Пулково. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Компания «Воздушные Ворота Северной Столицы», под управлением которой находится аэропорт Пулково, наградила лучшие авиакомпании по итогам работы прошедшего года.

При выборе лучших авиакомпаний учитывался вклад в увеличение пассажиропотока, развитие новых направлений, трансферных перевозок и туризма в Петербурге, сообщила в gazeta.spb.ru пресс-служба ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Авиакомпанию «Победа» признали лучшей и наиболее динамично развивающейся в категории более 500 тысяч пассажиров в год. В 2019 году перевозчик обслужил почти 2 млн пассажиров в Пулково, превысив показатель за 2018 год на 62,1%.

Наибольший вклад в развитие трансферных перевозок, по мнению Пулково, внесла авиакомпания «Россия», трансферный пассажиропоток которой превысил 670 тыс. человек.

Наиболее динамично развивающимся зарубежным перевозчиком признали Finnair, региональным — Smartavia, а стран СНГ — Uzbekistan Airways.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авиасообщение с Египтом будет восстановлено весной.

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