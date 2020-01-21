Авиасообщение с Египтом будет восстановлено весной

Авиасообщение с Египтом будет восстановлено весной
Египет. Фото: pixabay

Россия и Египет могут восстановить чартерное авиасообщение в конце апреля — начале мая. Сейчас российская комиссия проверяет аэропорты Хургады и Шарм-эш-Шейха.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на Ассоциацию туроператоров России (АТОР), проверка двух международных аэропортов Египта началась 19 января и закончится 24 января. Помимо инспекций российская комиссия намерена провести переговоры с египетскими авиавластями.

Согласно прогнозам экспертов, в случае, если эта проверка окажется финальной, то первые рейсы из России отправятся на солнечные курорты в конце апреля — начале мая.

Возобновление авиасообщения произойдет только после указа российского президента. После этого авиакомпании в течение месяца будут формировать полетные программы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин хочет восстановления авиасообщения с Египтом.

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