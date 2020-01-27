Онищенко заявил о 30 препаратах, лечащих коронавирус

Существует около 30 медицинских препаратов, лечащих новый коронавирус. Об этом сообщил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко.

«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса. Двенадцать из них — те, которыми мы лечим ВИЧ-инфекцию», — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Онищенко отметил, что в борьбе с коронавирусом очень важна профилактика. Россиянам он рекомендовал воздержаться от поездок в Китай до тех пор, пока ситуация не прояснится, а также отказаться от ряда продуктов. В том числе, от мяса, купленного на рынке, и фруктов и овощей без термической обработки.

Согласно официальной статистике, в России не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом 2019-nCoV.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что китайские эпидемиологи нашли вероятный источник коронавируса. Они считают, что вирус распространился от диких животных. Выделить его удалось из образцов, взятых на рынке в городе Ухань, где ведется смешанная торговля.