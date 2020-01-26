Китайские ученые назвали возможный источник коронавируса

Китайские ученые назвали возможный источник коронавируса
Назван возможный источник коронавируса. Фото: pixabay.com

Китайские эпидемиологи считают, что вероятным источником коронавируса были дикие животные. Установить это удалось после анализа образцов с рынка морепродуктов в городе Ухань.

В 33 из 585 образцов с рынка «Хуанань» обнаружены нуклеиновые кислоты коронавируса, из образцов среды удалось выделить вирус. Исследования провели сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая, пишет «ТАСС» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Проверка показала, что на рынке велась смешанная торговля. В отдельных лавках, в том числе, продавали диких животных. Вероятность того, что именно они стали источниками эпидемии велика, считают ученые.

Число погибших от эпидемии нового коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 57. Более 2 тыс. человек инфицированы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за вспышки коронавируса в китае запретили торговлю дикими животными.

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