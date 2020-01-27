Заброшенные спортплощадки в Сосновом Бору могут превратить в парковки

В Ленинградской области в городе Сосновый Бор местные власти предлагают обустроить на месте заброшенных спортивных площадок автомобильные парковки.

Глава Сосновоборского городского округа Михаил Воронков заявил, что нельзя просто так оставлять заброшенные площадки, когда горожанам негде парковаться во дворах, передает «Маяк».

Автопарковки, которые хотят построить на месте спортплощадок, предлагают оборудовать дополнительным освещением, а также установить камеры видеонаблюдения. Администрация намерена обсудить эту идею с местными жителями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что возле десяти станций метро в Петербурге появятся перехватывающие парковки. В течение 2020 года власти Петербурга в рамках адресной программы обустроят в городе десять новых перехватывающих автомобильных стоянок.