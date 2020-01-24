Возле десяти станций метро в Петербурге появятся перехватывающие парковки

В течение 2020 года власти Петербурга в рамках адресной программы обустроят в городе десять новых перехватывающих автомобильных стоянок.

Об этом в пятницу, 24 января, рассказали в городском Центре управления парковками (ЦУП). Соответствующую программу по созданию парковок возле станций метро подготовили и утвердили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Планируется, что из десяти стоянок восемь возьмут на себя функцию перехватывающих. Это парковки возле станции фиолетовой ветки «Шушары» и «Старая Деревня», синей — «Выборгская», зеленой — «Ломоносовская» и «Рыбацкое», красной — «Проспект Большевиков» и «Проспект Ветеранов», а также железнодорожной станции Царское Село. Общая вместимость парковок составит 769 машиномест.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что работы по прокладке трубопровода ограничат транспортное движение на некоторых улицах Петербурга.