Работника с туберкулезом выявили в детском саду в Калининском районе

Туберкулез можно распознать по кашлю, слабости и потливости. Фото: Pixabay

Туберкулез можно распознать по кашлю, слабости и потливости. Фото: Pixabay

Болеющего туберкулезом работника выявили в детском саду №11 в Калининском районе Санкт-Петербурга. Он работал в пищеблоке.

Туберкулез у работника детского сада выявили еще на прошлой неделе, 22 января. Заведующая заверяет, что заболевший был не среди ее подчиненных, а среди работников пищеблока, сообщает «Фонтанка».

В петербургском управлении Роспотребнадзора отметили, что воспитанники детского сада обеспечиваются питанием от ОО «Серна», которое работает в социальных и учебных учреждениях. Начальник эпидемиологического надзора утверждает, что специалисты контролируют ситуацию в детском саду. Всех работников пищеблока и детей проверили на наличие заболевания. В помещениях провели дезинфекцию.

Сейчас устанавливается подлинность медкнижек сотрудников, а также сроки прохождения медосмотров сотрудниками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что туберкулезная больница заплатит 750 тысяч инвалиду за некачественную помощь.