Вместо треног камеры на дорогах в России будут устанавливать на крыше машин

На фото - камера на треноге. Новые мобильные комплекса разработаны петербургской компанией "Ольвия". Фото: Wikipedia

На фото - камера на треноге. Новые мобильные комплекса разработаны петербургской компанией "Ольвия". Фото: Wikipedia

Нововведение в экспериментальном порядке применяют на дорогах Подмосковья. Вместо привычных треног камеры устанавливают на крыши отечественных седанов Lada Granta.

Постепенно камеры будут заменять на территории всей страны. Вероятно, одной из причин изменений стала имиджевая проблема. Согласно исследованиям, российские автомобилисты негативно реагируют на треноги. Ранее в ГИБДД признавали, что этот вопрос необходимо решить.

Сейчас треноги заменяют на целый комплекс: за камерой, установленной на крыше ярко-зеленого служебного авто, следит оператор в одежде со светоотражающими элементами, пишет «Коммерсантъ». Таким образом, водители будут заранее предупреждены о приближающемся «контрольном пункте».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Госдуме планируют ввести наказание за скрутку пробега при продаже автомобиля.