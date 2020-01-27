С помощью «Меркурия» в Петербурге выявили 23 тонны просроченных продуктов

В результате проверок "Меркурия" в 2019 году к административной ответственности привлекли 82 юридических и должностных лица, а общая сумма штрафов составила около 1,5 млн рублей. Фото: пресс-служба Россельхознадзора

В результате проверок "Меркурия" в 2019 году к административной ответственности привлекли 82 юридических и должностных лица, а общая сумма штрафов составила около 1,5 млн рублей. Фото: пресс-служба Россельхознадзора

В течение первого месяца 2020 года специалисты Россельхознадзора с помощью автоматизированной системы для электронной сертификации грузов «Меркурий» обнаружили 23 тонны просроченных продуктов.

В Петербурге система помогла выявить 647 сопроводительных документов, согласно которым срок годности перевозимой продукции истек. В Ленобласти таких документов управление Россельхознадзора обнаружило 77. В общей сложности, удалось предотвратить реализацию более 29 тонн просроченных продуктов.

Отметим, что некоторая часть из них должна была отправиться в школы, детсады и медицинские учреждения. Злостных нарушителей специалисты ведомства добавили в «черный список». Сейчас в нем фигурируют восемь предпринимателей из Петербурга и области.

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