С помощью «Меркурия» в Петербурге выявили 23 тонны просроченных продуктов

В течение первого месяца 2020 года специалисты Россельхознадзора с помощью автоматизированной системы для электронной сертификации грузов «Меркурий» обнаружили 23 тонны просроченных продуктов.
В Петербурге система помогла выявить 647 сопроводительных документов, согласно которым срок годности перевозимой продукции истек. В Ленобласти таких документов управление Россельхознадзора обнаружило 77. В общей сложности, удалось предотвратить реализацию более 29 тонн просроченных продуктов.
Отметим, что некоторая часть из них должна была отправиться в школы, детсады и медицинские учреждения. Злостных нарушителей специалисты ведомства добавили в «черный список». Сейчас в нем фигурируют восемь предпринимателей из Петербурга и области.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что через фитосанитарный контроль в Пулково прошла крупная партия экзотических фруктов.