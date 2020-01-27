В России задержали журналиста из Японии, собирающего секретные данные

Гражданина Японии задержали на Дальнем Востоке. Журналист пытался узнать, каков военный потенциал страны в этом регионе.
Информацию о случившемся обнародовали в Министерстве иностранных дел Российской Федерации в понедельник, 27 января. Однако сам инцидент произошел еще 25 декабря прошлого года. Мужчину, прибывшего в Россию по журналистской визе, задержали во Владивостоке.
Он пытался выведать секретные военные данные. Журналисту объявили предупреждение и попросили покинуть территорию страны. Представителей японской дипмиссии попросили объясниться. Однако вместо этого на прошлой неделе полиция Токио задержала гражданина по подозрению в передаче секретной информации россиянам.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали пикетчиков, выступающих против поправок в Конституции.