В России задержали журналиста из Японии, собирающего секретные данные

В России задержали журналиста из Японии, собирающего секретные данные
В субботу дипломатическая миссия России в Японии выразила сожаление в связи с тем, что Токио "присоединился к антироссийским спекуляциям на тему шпиономании". Фото: pixabay.com

Гражданина Японии задержали на Дальнем Востоке. Журналист пытался узнать, каков военный потенциал страны в этом регионе.

Информацию о случившемся обнародовали в Министерстве иностранных дел Российской Федерации в понедельник, 27 января. Однако сам инцидент произошел еще 25 декабря прошлого года. Мужчину, прибывшего в Россию по журналистской визе, задержали во Владивостоке.

Он пытался выведать секретные военные данные. Журналисту объявили предупреждение и попросили покинуть территорию страны. Представителей японской дипмиссии попросили объясниться. Однако вместо этого на прошлой неделе полиция Токио задержала гражданина по подозрению в передаче секретной информации россиянам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали пикетчиков, выступающих против поправок в Конституции.

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