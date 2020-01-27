Туктамышева выступит на закрытии турнира SPb Ladies Trophy

Туктамышева выступит на закрытии турнира SPb Ladies Trophy
Фигуристка выступит 16 февраля. Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik

Фигуристка станет специальной гостьей на спортивном мероприятии.

Об этом стало известно сегодня, 27 января. Обо всем сообщает NevaSport. Генеральный директор турнира WTA — Saint-Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев рассказал, что фигуристку Елизавету Туктамышеву пригласили на закрытие соревнований в качестве специальной гостьи. Сам турнир состоится в феврале 2020 года, а его закрытие 16 числа.

Отмечается, что помимо Туктамышевой на мероприятии выступят аккордеонист Петр Дранги и певец Александр Панайотов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Туктамышева поделилась впечатлениями от чемпионата Европы, где работала комментатором. По словам фигуристки, ей было особенно интересно оказаться на ЧЕ не со стороны зрителя, а со стороны комментатора. Она подчеркнула, что это незабываемый опыт.

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Туктамышева выступит на закрытии турнира SPb Ladies Trophy