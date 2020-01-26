Туктамышева поделилась впечатлениями от чемпионата Европы, где работала комментатором

Фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась с поклонниками впечатлениями от чемпионата Европы. Российская спортсменка рассказала в соцсети Instagram, что была рада стать частью такого события.

По словам фигуристки, ей было особенно интересно оказаться на ЧЕ не со стороны зрителя, а со стороны комментатора. Она подчеркнула, что это незабываемый опыт.

Туктамышева также добавила, что намерена много тренироваться, чтобы оказаться в числе участников на следующий год.

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