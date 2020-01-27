Бузову и ее жениха уличили в мошенничестве

Бузову и ее жениха уличили в мошенничестве
Ольга Бузова со своим возлюбленным. Фото: Instagram

Рустам Солнцев назвал певицу «брехухой», заявив, что большая часть ее подписчиков – ненастоящие.

Об этом стало известно 27 января. Обо всем рассказал Рустам Солнцев. Он объяснил, почему Ольга Бузова и ее жених Давид Манукян закрыли доступ к своим страницам. Шоумен уверяет, что таким образом звезды повышают интерес к своей персоне. Также певица может без проблем накручивать подписчиков – именно поэтому за последнее время количество фолловеров увеличилось на несколько миллионов, уверен Солнцев.

Он назвал фанатов Бузовой фейками и ботами, а саму артистку и ее бойфренда – аферистами, пишет «Дни.ру».

«То, что Оля – брехуха, у меня сомнений нет. Но откуда что взялось?»,

— удивляется он, отмечая, что певица в последнее время изменилась.

К слову, как только Манукян начал встречаться с Бузовой, количество его подписчиков также увеличилось.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ольга Бузова устроила огненный девичник в Москве без сестры. Пользователи соцсети Instagram предположили, что девушки все еще в ссоре.

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