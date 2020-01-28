В России средняя сумма автокредита достигла исторического максимума

Эксперты заявили, что средняя сумма выдаваемого банками кредита на приобретение автомобиля в 2019 году выросла почти на 10% до 769 тыс. рублей по сравнению с 2018 годом.

В 2019 году российские банки выдали рекордный объем автокредитов – 615 млрд рублей, сообщает РИА «Новости».

По словам экспертов, на это повлиял спрос на более дорогие модели автомобилей, а также ожидаемое повышение стоимости автомобилей в 2020 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что составлен рейтинг 250 моделей машин по средневзвешенной цене, который учитывает объемы продаж за прошедшие 5 месяцев 2019 года и цены по каждой модификации. Первое место рейтинга возглавляет LADA Granta — средняя цена данной марки составляет 522,9 тыс рублей, а объем продаж — более 52 тысяч автомобилей.