В Петербурге ожидаются три дня с мокрым снегом

На Петербург во вторник, 28 января, опустится мокрый снег. Осадки задержатся в городе по меньшей мере до четверга.

Вторник в Петербурге обещает быть облачным. Воздух в дневное время прогреется до минус 1 — плюс 1 градусов. Атмосферное давление будет понижаться. Ветер южных и юго-восточных направлений разгонится до 4-9 м/с.

На дорогах возможна гололедица. Ожидается мокрый снег.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», снежными в Петербурге будут ближайшие три дня. В среду и четверг, 29 и 30 января, городу обещают небольшой и мокрый снег временами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в воскресенье дворы и внутриквартальные территории Петербурга от снега и наледи очищали 7 тыс. 40 человек. В работах были задействованы 432 единицы техники.