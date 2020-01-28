Отец, бросивший двух детей в Шереметьево, сдался следователям

Мужчина, бросивший своих детей в Шереметьево и улетевший в Ростов-на-Дону, сам явился на допрос в Следственный комитет.

Следователи выясняют причины, по которым он «оставил детей в беспомощном состоянии», сообщается на сайте СК.

Напомним, мужчина, прилетевший из Хабаровска в Москву, оставил двоих сыновей в аэропорту Шереметьево. Двоих детей 2011 и 2014 года рождения обнаружили в терминале D сотрудники «Шереметьево-безопасность» 26 января. Мальчики находились в аэропорту без сопровождения. В ходе проверки выяснилось, что дети — родные братья. В Москву они прилетели рейсом авиакомпании «Россия» из Хабаровска. По предварительной информации, в рюкзаке одного из мальчиков нашли записку, в которой говорилось, что у мужчины нет денег на содержание детей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стало известно куда сбежал мужчина, бросивший своих детей в московском аэропорту Шереметьево. Горе-отец улетел в Ростов. Днем ранее он оставил двух детей в столичном аэропорту без присмотра.