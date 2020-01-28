Прокуратура обратила внимание на полуразрушенные балконы в Красногвардейском районе

Прокуратура провела проверку соблюдения закона при содержании фасадов многоквартирных домов, в ходе которой установлены факты разрушения архитектурных деталей.

В ходе проверки выяснилось, что балконы более чем в 30 многоквартирных домах района содержатся в ненадлежащем состоянии, сообщили в прокуратуре Петербурга. Имеются случаи ослабления креплений выступающих балконов, разрушения их отделочного слоя, что создает угрозу жизни и здоровью людей.

В адрес руководителей ООО «Жилкомсервис №1 Красногвардейского района», ООО «Жилкомсервис №2 Красногвардейского района» и ООО «Жилкомсервис №3 Красногвардейского района» внесены представления об устранении нарушений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербуржцы жаловались на их ненадлежащий вид на улице Бухарестской в доме 35 корпус три. О завершении ремонтных работ стало известно сегодня, 25 февраля. Жилкомсервис, получив претензии от горожан, сначала осмотрели балконы. В ходе проверки выяснилось, что они действительно нуждаются в восстановлении.