На Ветеранов реконструировали участок теплосети

На Ветеранов реконструировали участок теплосети
Работы на Ветеранов. Фото: АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

В Кировском районе Петербурга завершилась реконструкцию участка распределительной сети «Ветеранов». Теплоэнергетики закончили монтажные работы и перевели потребителей на обновленный участок.

Всего модернизировано 786 метров тепловых сетей на участке проспекта Ветеранов от Нового моста до Генерала Симоняка. Об этом сообщает пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Данный участок влияет на теплоснабжение 94 зданий Кировского района. Реконструкция призвана повысить его качество.

Подрядным организациям предстоит демонтировать временный трубопровод, по которому жителей обеспечивали отоплением и горячей водой в ходе ремонта. После будет восстановлено благоустройству на участке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кировском районе завершилась масштабная реконструкция распределительной сети. На последнем этапе специалисты заменили 4,8 км сети «Маршала Казакова».

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