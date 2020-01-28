На Ветеранов реконструировали участок теплосети

В Кировском районе Петербурга завершилась реконструкцию участка распределительной сети «Ветеранов». Теплоэнергетики закончили монтажные работы и перевели потребителей на обновленный участок.

Всего модернизировано 786 метров тепловых сетей на участке проспекта Ветеранов от Нового моста до Генерала Симоняка. Об этом сообщает пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Данный участок влияет на теплоснабжение 94 зданий Кировского района. Реконструкция призвана повысить его качество.

Подрядным организациям предстоит демонтировать временный трубопровод, по которому жителей обеспечивали отоплением и горячей водой в ходе ремонта. После будет восстановлено благоустройству на участке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кировском районе завершилась масштабная реконструкция распределительной сети. На последнем этапе специалисты заменили 4,8 км сети «Маршала Казакова».