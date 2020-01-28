На ликвидацию четырех свалок в Пушкинском районе потратят 148 миллионов

В Пушкинском районе Петербурга в 2020 году ликвидируют четыре несанкционированные свалки. На эти цели в бюджете заложено около 148 млн рублей.

В ближайшее время будет выбран подрядчик, который займется расчисткой и благоустройством территорий. Общая площадь свалок составляет 64 тыс. кв. метров. На них находится более 100 тыс. кубометров отходов. Разобраться со свалками необходимо до конца года, сообщает Администрация Пушкинского района.

Одна из свалок расположена в поселке Шушары на пересечении улицы Ленина и Николаевского проспекта. Вторая — в Павловске близ автобусного кольца на улице Обороны, третья — в Пушкине на Гвардейском бульваре, а четвертая — в поселке Гуммолосары южнее улицы Железнодорожная.

«Очищенные от мусора участки будут засыпаны слоем плодородного грунта и засеяны травой», — рассказал глава администрации Пушкинского района Глеб Мустафин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экоактивисты обнаружили свалку на огороженном участке в Кудрово.