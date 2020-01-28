Инженера-энергетика из Ленобласти осудили: из-за халатности погиб подросток

В Ленинградской области осудили инженера-энергетика за ненадлежащее исполнение своих рабочих обязанностей. Это повлекло за собой смерть 13-летнего мальчика.

Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Ленобласти.

24 марта 2018 года 13-летний мальчик погиб от удара током. Подросток проник на территорию бывшего Павловского участка ДРСУ в Кировском районе. Мальчик попал в трансформаторную подстанцию, там не было замков на внутренних ячейках с электроустановками.

На инженера-энергетика за нарушения правил техники безопасности было возбуждено уголовное дело. Мужчину осудили на 1,6 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в Петроградском районе Петербурга произошло ДТП на трамвайных путях. Разъехаться не смогли два легковых автомобиля. Авария случилась сегодня вечером, 28 января, в Вяземском переулке. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что машины столкнулись прямо на трамвайных путях.