Петербуржцев насторожили разводы на воде Обводного канала

Петербуржцев насторожили разводы на воде Обводного канала
Обводный канал. Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге жители города заметили подозрительные разводы на поверхности воды Обводного канала. Об этом сообщили очевидцы в Сети.

«Около территории завода странные разводы в бассейне Обводного канала. Моё мнение — возможно отходы, которые не успели раствориться в воде и замерзли, образовав странный рисунок. Написал в природоохранное ведомство», — сообщили пользователи сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Кировске семья около полувека прожила с ртутью под полом. Концентрация паров превышала норму в 50 раз. Концентрация паров превышала норму в доме на улице Набережной. Жильцы квартиры, которые недавно переехали в эту квартиру, решили сделать ремонт и сообщили, что шарики этого вещества буквально сочились из бетонного перекрытия.
Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Обводный петербург спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцев насторожили разводы на воде Обводного канала
Полина Гагарина позировала без бюстгальтера в наряде с экстремальным декольте
В Сети появились кадры с места ДТП в Сосновом Бору, где сбили ребенка
Инженера-энергетика из Ленобласти осудили: из-за халатности погиб подросток
У звезды «Интернов» Ильи Глинникова отобрали мобильник за 114 тысяч
Водители застряли в крупной пробке на КАД из-за ДТП
Мутко стал гендиректором компании Дом. РФ
Легковушки не поделили дорогу на пересечении набережной Фонтанки и Гороховой