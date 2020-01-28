Петербуржцев насторожили разводы на воде Обводного канала

В Санкт-Петербурге жители города заметили подозрительные разводы на поверхности воды Обводного канала. Об этом сообщили очевидцы в Сети.
«Около территории завода странные разводы в бассейне Обводного канала. Моё мнение — возможно отходы, которые не успели раствориться в воде и замерзли, образовав странный рисунок. Написал в природоохранное ведомство», — сообщили пользователи сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Кировске семья около полувека прожила с ртутью под полом. Концентрация паров превышала норму в 50 раз. Концентрация паров превышала норму в доме на улице Набережной. Жильцы квартиры, которые недавно переехали в эту квартиру, решили сделать ремонт и сообщили, что шарики этого вещества буквально сочились из бетонного перекрытия.