Петербуржцев насторожили разводы на воде Обводного канала

В Санкт-Петербурге жители города заметили подозрительные разводы на поверхности воды Обводного канала. Об этом сообщили очевидцы в Сети.

«Около территории завода странные разводы в бассейне Обводного канала. Моё мнение — возможно отходы, которые не успели раствориться в воде и замерзли, образовав странный рисунок. Написал в природоохранное ведомство», — сообщили пользователи сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».