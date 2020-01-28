МЧС предупредили петербуржцев о погоде в среду

В Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу рассказали, что в среду, 29 января, температура будет изменяться от — 2 до 0 градусов. Водителям необходимо быть внимательнее на дорогах из-за гололедицы.
Порывы ветра достигнут 5-10 метров в секунду.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург побил температурный рекорд 45-летней давности. Ровно в 15:00 15 января температура воздуха за окном составила +5,6 градусов, что на одну десятую выше показателей 1975 года. Метеоролог подчеркнул, что определить точное значение установленного рекорда можно будет после 21:00, когда снимут показания с максимальных термометров.