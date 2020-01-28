Возбудили уголовное дело в отношении мужчины, оставившего людей в квартире с ртутью

В Санкт-Петербурге в отношении мужчины прокуратура города утвердила обвинительное постановление.

Осенью 2018 года мужчина, который имеет образование инженера, разбил колбу ртутного переключателя, которая содержала не менее 20 г металлической ртути. Он не рассказал о случившемся своей жене и внуку, которые находились дома, а сам ушел с места проишествия.

«Спустя час с момента пролития пары ртути в воздухе достигли максимальной концентрации, таким образом подозреваемый оставил в опасном для жизни и здоровья состоянии родственников, лишённых возможности принять меры к самосохранению», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о смертельном ДТП в Петербурге. Водитель легкового авто сбил пенсионерку. Трагедия случилась сегодня, 28 января, около дома 24 по Кубинской улице. 53-летний мужчина, управляющий автомобилем Peugeot, совершил наезд на пенсионерку в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Женщина погибла.