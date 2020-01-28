В Москве спасатели тушат ТЭЦ

В Москве вечером, 27 января, произошел пожар на самой большой теплоэлектроцентрали Москвы ТЭЦ-26 на Востряковском проезде. Там загорелся трансформатор;

Огонь охватил площадь в 50 квадратных метра, сообщает ТАСС. Тушение пожара затрудняет то, что трансформатор находится под напряжением.

Пожар не повлиял на электроснабжение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Петербурге суд оштрафовал коммерческую организацию. В Петербурге прокуратура Выборгского района совместно с представителями Северо-Западного ГУ Банка России провели проверку соблюдения закона о порядке кредитования населения. Проверке подверглось ООО «ДекЛизинг», которое осуществляет деятельность по выдаче потребительских займов физлицам под залог транспортного средства по цене значительно ниже рыночной.