Названы самые депрессивные города России для путешествий

Самым депрессивным российским городом для путешествий признали Норильск. Более четверти участников опроса (25,9%) считают его наиболее гнетущим местом для путешествий, сообщает Lenta.ru, ссылаясь на онлайн-сервис путешествий Tvil.ru.

Второе место в этом списке заняла Москва. За столицу России проголосовали 23,5% респондентов. Тройку антилидеров замыкает Челябинск: за этот город проголосовали 17% участников исследования.

В десятку депрессивный городов попали Череповец, Саратов, Брянск, Пермь, Волгоград и Уфа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что более тысячи путешественников из России рассказали о своем отношении к беспилотным поездам в рамках опроса. Первые беспилотные «Ласточки» планируют запустить в стране уже в 2021 году. Поезда будут курсировать не только по Московскому центральному кольцу, но между другими городами.