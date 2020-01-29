Названы страны, которые выбирают туристы вместо Китая

Большинство путешественников, который забронировали туры в Китай, не отказываются от отпуска, а вместо этого меняют маршрут поездки.

В качестве альтернативы отдыху на Хайнане туристы выбирают ОАЭ, сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР).

Также востребованы оказались поездки на Кубу, в Турцию и Италию. Часть туристов перебронируют путевки в Китай на туры в азиатские страны — Таиланд, Шри-Ланку и Вьетнам.

Российские туроператоры в ближайшее время начнут расширять число вывозных рейсов из Китая. Теперь отечественные авиакомпании занимаются только вывозом туристов из этой страны. По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина, все рейсы в Китай совершаются только с односторонней загрузкой. Россиянам, решившим прервать отпуск в Китае в связи с эпидемией коронавируса, выплатят компенсацию за недостающие дни отдыха.

На сегодняшний день новым вирусом в Китае заражены 5 974 человек. По последним данным, 132 человека умерли, сообщается на сайте Государственного комитета по делам здравоохранения Китайской Народной Республики (КНР). Известно, что 103 человека выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стюардесса авиакомпании Nordwind, прилетевшая в Санкт-Петербург из Китая 27 января, попала в больницу с подозрением на вирус. Коронавирус у нее не был найден, она заболела простудой.