Главный фармаколог «Петербурга» рассказал о бесполезных препаратах при ОРВИ

В России нет иммуномодулирующих препаратов, которые имели бы доказанную эффективность при лечении и профилактики ОРВИ. Об этом заявил главный клинический фармаколог Петербурга Александр Хаджидис.

Включение их в списки жизненно-важных препаратов и рекламу — спекуляция на распространенных заболеваниях, объединенных под аббревиатурой ОРВИ, считает фармаколог.

Он подчеркнул, что тех пяти-семи дней, на которые рассчитан курс «иммуномодуляторов», недостаточно для того-чтобы клетки среагировали на вирус и начали работать так, как описывают производители.

Обратить внимание Хаджидис посоветовал на лекарства, в отношении которых проводилось множество клинических испытаний. Эффективность препарата должна иметь достаточную доказательную базу.

«А все кагоцелы, полиоксидонии, арбидолы, вифероны и эргофероны имеют в лучшем случае пару десятков исследований, да и те нельзя назвать корректными», — считает фармаколог.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты Роспотребнадзора составили рекомендации для профилактики гриппа и ОРВИ.