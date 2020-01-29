Жители Приморского района остались без света

Жители Приморского района остались без света
Без света осталось более ста зданий.Фото: Pixabay

В Приморском районе было зафиксировано аварийное отключение электроэнергии. Без света осталось более ста зданий.

Без света остались 109 зданий в районе Черной речи и Старой Деревни. В ПАО «ФСК ЕЭС»сообщили, что прерывание электроснабжение вызвано внешними факторами и не входит в зону их ответственности.

«Прерывание электроснабжения вызвано неисправностью оборудования потребителя, подключённого к подстанции», — отметили в компании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге жилой комплекс «Ozerki Style Tower» и ТРК «Авеню» остались без света, отопления и воды. Как сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», ЖК и торговый комплекс с двух часов дня без электричества.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария отключение света приморский район электроэнергия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жена Дмитрия Маликова выглядит моложе дочери
Алла Пугачева переживает за Максима Галкина, который отдыхает без нее
Певица Отиева возмутилась из-за подлости Малахова
Бузова похвасталась дорогими подарками от друзей
Суд арестовал фигуранта дела о граффити с Путиным
Милонов рассказал, что школьники (может быть) будут учиться пять дней в неделю
На Нарвском пешеход угодил под машину: упал, поднялся и ушел
Петербуржцы требуют убрать велополосу на Большой Зеленина