Жители Приморского района остались без света

В Приморском районе было зафиксировано аварийное отключение электроэнергии. Без света осталось более ста зданий.

Без света остались 109 зданий в районе Черной речи и Старой Деревни. В ПАО «ФСК ЕЭС»сообщили, что прерывание электроснабжение вызвано внешними факторами и не входит в зону их ответственности.

«Прерывание электроснабжения вызвано неисправностью оборудования потребителя, подключённого к подстанции», — отметили в компании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге жилой комплекс «Ozerki Style Tower» и ТРК «Авеню» остались без света, отопления и воды. Как сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», ЖК и торговый комплекс с двух часов дня без электричества.