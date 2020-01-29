На востребованных маршрутах Петербурга запустят 15 дополнительных автобусах

В начале февраля в Петербурге на линию выйдут 15 дополнительных автобусах. Курсировать они будут по востребованным маршрутам в разных районах города.

Запуск дополнительных автобусов позволит усилить движение и сократить время ожидания транспорта на остановках, рассказали в ГУП «Пассажиравтотранс».

По два автобуса выйдут на маршруты №26 «автостанция «Кировский завод» — Московский вокзал» и № 100 «Наличная ул. – Балтийский вокзал». Курсировать они будут в ежедневном режиме с 3 февраля.

Маршрут № 56 «М. Балканская ул. – ТЦ «Мега» получит четыре дополнительных автобуса по будням. Еще пять будут направлены на маршрут № 115А «пр. Александровской фермы – пос. Металлострой» в будние дни.

С 8 февраля на маршрут № 46 «ст.м. «Ладожская» — Белоостровская ул.» в ежедневном режиме выйдут два новых автобуса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге планирует обеспечить дополнительное сообщение со станцией метро «Беговая».