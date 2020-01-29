На реконструкцию 14 тепловых пунктов в Петербурге потратят полмиллирда рублей

На реконструкцию 14 тепловых пунктов в Петербурге потратят полмиллирда рублей
Работы по реконструкции энергоисточников должны улучшить качество теплоснабжения 56 жилых домах. Фото: pixabay

В ближайшие два года ГУП «ТЭК СПб» намерен вложить 486 млн рублей в модернизацию и реконструкцию 14-ти центральных тепловых пунктов (ЦТП).

Как сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб», благодаря масштабной экономии, которой добилось предприятие, на модернизацию и реконструкцию ЦТП потратят на 20 млн рублей меньше, чем планировалось изначально.

Предполагается, что работы по реконструкции энергоисточников должны улучшить качество теплоснабжения 56 жилых домах, в которых живут порядка 23 тысяч петербуржцев. За финансирование модернизации 13 ЦТП отвечает город, а еще один предприятие намерено реконструировать за счет собственных средств.

Пять объектов в Выборгском районе и один в Красносельском районе будет модернизировать ООО «ЭнергоСеть». А модернизацией трех объектов на ул. Академика Байкова, д. 15, ул. Партизана Германа, д. 14 и ул. Подвойского, д. 17 займется ООО «Монтажно Эксплуатационная фирма АСК».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Ветеранов реконструировали участок теплосети.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУП "ТЭК СПб" новости спб тепловые пункты
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жена Дмитрия Маликова выглядит моложе дочери
Алла Пугачева переживает за Максима Галкина, который отдыхает без нее
Певица Отиева возмутилась из-за подлости Малахова
Бузова похвасталась дорогими подарками от друзей
Суд арестовал фигуранта дела о граффити с Путиным
Милонов рассказал, что школьники (может быть) будут учиться пять дней в неделю
На Нарвском пешеход угодил под машину: упал, поднялся и ушел
Петербуржцы требуют убрать велополосу на Большой Зеленина