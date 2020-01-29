На реконструкцию 14 тепловых пунктов в Петербурге потратят полмиллирда рублей

В ближайшие два года ГУП «ТЭК СПб» намерен вложить 486 млн рублей в модернизацию и реконструкцию 14-ти центральных тепловых пунктов (ЦТП).

Как сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб», благодаря масштабной экономии, которой добилось предприятие, на модернизацию и реконструкцию ЦТП потратят на 20 млн рублей меньше, чем планировалось изначально.

Предполагается, что работы по реконструкции энергоисточников должны улучшить качество теплоснабжения 56 жилых домах, в которых живут порядка 23 тысяч петербуржцев. За финансирование модернизации 13 ЦТП отвечает город, а еще один предприятие намерено реконструировать за счет собственных средств.

Пять объектов в Выборгском районе и один в Красносельском районе будет модернизировать ООО «ЭнергоСеть». А модернизацией трех объектов на ул. Академика Байкова, д. 15, ул. Партизана Германа, д. 14 и ул. Подвойского, д. 17 займется ООО «Монтажно Эксплуатационная фирма АСК».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Ветеранов реконструировали участок теплосети.