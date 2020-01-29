Преступника заставили отдать ТФОМС деньги, потраченные на потерпевшего

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Петербурга получит 350 тыс. рублей. Деньги эти были затрачены на лечение потерпевшего, который пострадал в результате преступления.

Иск о взыскании средств в пользу фонда подал прокурор Красногвардейского района.

Характер преступления не уточняется. Однако известно, что потерпевший после находился в ГБУЗ «Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий им. К.А. Раухфуса». Деньги на его лечения были предоставлены государством.

«Так как травмы получены потерпевшим в результате преступления ответчика, то последний является лицом, ответственным за возмещение причиненного государству ущерба», — отметили в пресс-службе прокурора Петербурга.

Невский районный суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Ответчик попытался обжаловать решение, однако Санкт-Петербургский городской суд с позицией первой инстанции согласился.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские приставы взыскали полмиллиарда в пользу федерального бюджета в 2019 году.