Стало известно, где отдыхают машинисты метрополитена

Сотрудники метрополитена рассказали петербуржцам о существовании комнат отдыха для машинистов, которые уходят с работы поздно ночью, а рано утром возвращаются.

В пресс-службе петербургского метро развеяли предрассудки горожан, которые считают, что машинисты отдыхают в спальных вагонах или вагонах-ресторанах. Когда машинисты заканчивают свою работу в около полуночи или часу ночи и загоняют составы в депо, они отправляются в комнаты отдыха, предоставленные электродепо. Каждому работнику выдается комплект постельного белья и полотенца.

Кроме комнат отдыха существуют служебные квартиры, расположенные на линиях метро. Там могут переночевать машинисты, работающие с 5-6 утра.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербургский метрополитен рассказал, почему машинисты не ждут пассажиров.