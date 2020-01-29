За петербургский бизнес будет отвечать аэрокосмический фермер

И.о. председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Алексей Яковлев. Фото: Центр импортозамещения и локализации

И.о. председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Алексей Яковлев. Фото: Центр импортозамещения и локализации

Временной главой петербургского Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ) назначили Алексея Яковлева. Все его бизнес-проекты ликвидированы, а достижения на посту зампредседателя комитета вызывают множество вопросов.

Как сообщает «Мойка78», официальная биография Яковлева неоднозначна и вызывает ряд вопросов. Яковлев отучился в петербургской академии аэрокосмического строения и получил диплом по специальности «системотехник», которая является далекой от бизнес. В 1993 он начал работать, устроившись в компанию ЗАО «Всемирная ярмарка «Российский фермер», а после ушел в производственно-инвестиционную компанию «Максима».

Обе компании практически не упоминались в СМИ, а на данный момент уже ликвидированы. Не существует также и ГУП «Продовольственная компания Санкт-Петербурга», в которой также трудился Яковлев.

Начиная с 2017 года Яковлев занимал разные второстепенные должности в комитете, который предшествовал КППИТ, а в августе прошлого года он стал зампредом комитета. На этой должности Яковлев курировал управления развития предпринимательства, в частности центр «Мой бизнес». Его создали в рамках нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства, на его работы из городского бюджета уходит 13 млрд рублей.

Эти средства центр тратит на консультации предпринимателям, однако среди консультантов имеются связанные с заказчиком таких консультаций люди.

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