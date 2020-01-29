За петербургский бизнес будет отвечать аэрокосмический фермер

За петербургский бизнес будет отвечать аэрокосмический фермер
И.о. председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Алексей Яковлев. Фото: Центр импортозамещения и локализации

Временной главой петербургского Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ) назначили Алексея Яковлева. Все его бизнес-проекты ликвидированы, а достижения на посту зампредседателя комитета вызывают множество вопросов.

Как сообщает «Мойка78», официальная биография Яковлева неоднозначна и вызывает ряд вопросов. Яковлев отучился в петербургской академии аэрокосмического строения и получил диплом по специальности «системотехник», которая является далекой от бизнес. В 1993 он начал работать, устроившись в компанию ЗАО «Всемирная ярмарка «Российский фермер», а после ушел в производственно-инвестиционную компанию «Максима».

Обе компании практически не упоминались в СМИ, а на данный момент уже ликвидированы. Не существует также и ГУП «Продовольственная компания Санкт-Петербурга», в которой также трудился Яковлев.

Начиная с 2017 года Яковлев занимал разные второстепенные должности в комитете, который предшествовал КППИТ, а в августе прошлого года он стал зампредом комитета. На этой должности Яковлев курировал управления развития предпринимательства, в частности центр «Мой бизнес». Его создали в рамках нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства, на его работы из городского бюджета уходит 13 млрд рублей.

Эти средства центр тратит на консультации предпринимателям, однако среди консультантов имеются связанные с заказчиком таких консультаций люди.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ЗакСе Петербурга усомнились, что Митянина подходит на пост детского омбудсмена.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Алексей Яковлев кппит новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жена Дмитрия Маликова выглядит моложе дочери
Алла Пугачева переживает за Максима Галкина, который отдыхает без нее
Певица Отиева возмутилась из-за подлости Малахова
Бузова похвасталась дорогими подарками от друзей
Суд арестовал фигуранта дела о граффити с Путиным
Милонов рассказал, что школьники (может быть) будут учиться пять дней в неделю
На Нарвском пешеход угодил под машину: упал, поднялся и ушел
Петербуржцы требуют убрать велополосу на Большой Зеленина