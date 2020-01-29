Ботинки мальчика, пропавшего год назад, нашли под Смоленском

Подросток не вернулся после вечеринки.

Об этом стало известно 29 января. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на сотрудников правоохранительных органов. 16-летний мальчик пропал еще в апреле 2019 года. Он отправился на вечеринку, где отдыхал в кругу семьи. После того, как он покинул их, больше молодого человека никто не видел. Наконец дело продвинулось – недалеко от места инцидент найдена обувь подростка, а также останки. Их отправили на медицинскую экспертизу, в результате которой эксперты выяснят, кому они принадлежали.

Пока что полицейские не могут понять, как именно все произошло и что случилось в злополучный день. Вероятно, парня могли убить, когда он возвращался домой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что адвокат Соколова назвал «хайпом» информацию о найденных останках Ещенко. Он уверил, что у него нет таких данных и их разглашать нельзя.