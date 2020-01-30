Ученые нашли связь между стрессом и сединой

Из-за сильных переживаний действительно можно быстро поседеть.

Об этом стало известно 29 января. Обо всем сообщает австрийское издание Der Standard. Исследование проводили ученые из Гарвардского университета и Гарвардской медицинской школы. Эксперты наблюдали за грызунами и причиняли им боль – в результате мыши седели. После они проверили эксперимент над животными, которым отключили симпатическую нервную систему. Когда мыши не испытывали стресс, шерсть цвет не меняла.

Ученые уверены, что то же справедливо для людей. Если человек переживает сильные переживания, то у него седеют волосы. К слову, до этого ряд экспертов отрицали, что седые волосы и стресс никак не связаны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые перечислили привычки, провоцирующие рак. Среди них есть совсем неожиданные – например, взаимодействие с квитанциями и чеками.