В 2021 году в Петербурге откроется Центр современного искусства имени Сергея Курехина

В центре оборудуют зрительный зал на 750 мест, помещения для артистов и персонала, а также выставочный комплекс. Фото: pixabay.com

В центре оборудуют зрительный зал на 750 мест, помещения для артистов и персонала, а также выставочный комплекс. Фото: pixabay.com

Постройку Центра современного искусства на Васильевском острове имени Сергея Курехина планируют завершить к 2021 году.

Согласно распоряжению вице-губернатора Владимира Кириллова, направленному соответствующим комитетам, комплекс должен быть достроен не позднее следующего года. Об этом в среду, 29 января, сообщила пресс-служба городской администрации.

Центр современного искусства располагается по адресу Средний проспект В. О., 93. Там разместятся выставочные площадки, звукозаписывающие студии и репетиционные базы для музыкантов. Также помещения центра будут использоваться для проведения различных мероприятий.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге уличный художник «прокатил» осьминога в маршрутке. Работа посвящена трудностям, с которыми сталкиваются на дорогах пешеходы в зимнее время.