В Петербурге вынесли приговор серийным угонщикам автомобилей

В Петербурге вынесли приговор серийным угонщикам автомобилей
Преступники спецализировались на автомобилях Kia. Фото: pixabay.com

Трое фигурантов уголовного дела об угоне четырех иномарок предстали перед Московским районным судом. Им дали 11,5 лет на троих.

По версии следствия, Дмитрий Федотов, Евгений Наймушин и Джасур Мамедов с апреля по июнь прошлого года совершили четыре кражи автомобилей марки Kia в Московском районе Санкт-Петербурга. Злоумышленники угоняли машины, используя специальное устройство, позволяющее завести двигатель.

После кражи преступники меняли номера иномарок и отгоняли их на стоянку во Всеволожский район Ленобласти. Все трое признали свою вину. Федотов получил 4 года и 2 месяца колонии общего режима, Наймушин и Мамедов проведут в заключении 3 года 8 месяцев каждый.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Фрунзенском районе Северной столицы прокуратура обнаружила автостоянку, незаконно занимающую территорию.

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