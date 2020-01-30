В Петербурге вынесли приговор серийным угонщикам автомобилей

Трое фигурантов уголовного дела об угоне четырех иномарок предстали перед Московским районным судом. Им дали 11,5 лет на троих.
По версии следствия, Дмитрий Федотов, Евгений Наймушин и Джасур Мамедов с апреля по июнь прошлого года совершили четыре кражи автомобилей марки Kia в Московском районе Санкт-Петербурга. Злоумышленники угоняли машины, используя специальное устройство, позволяющее завести двигатель.
После кражи преступники меняли номера иномарок и отгоняли их на стоянку во Всеволожский район Ленобласти. Все трое признали свою вину. Федотов получил 4 года и 2 месяца колонии общего режима, Наймушин и Мамедов проведут в заключении 3 года 8 месяцев каждый.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Фрунзенском районе Северной столицы прокуратура обнаружила автостоянку, незаконно занимающую территорию.