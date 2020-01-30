«Русский радиатор» в Карелии открывает дополнительный набор сотрудников

&#171;Русский радиатор&#187; в Карелии открывает дополнительный набор сотрудников
На предприятии хотят запустить производство новой линейки радиаторов. Фото: рixabay.com

Компания «Русский радиатор», построившая промышленное предприятие на территории парка «Надвоицы» открывает дополнительный набор.

На новом заводе открывают дополнительные вакансии, предприятие набирает сотрудников для запуска массового производства продукции. Об этом в четверг, 30 января, сообщил министр экономического развития республики Карелия Олег Ермолаев в ходе рабочего заседания правительства.

По его словам, активный набор ведётся уже сейчас, в первом квартале года, с тем, чтобы как можно скорее приступить к массовому производству новой линейки радиаторов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Северной столицы хотят построить мукомольный завод на проспекте Обуховской Обороны. На возведение мельничного предприятия комитет по промышленной политике, инновациям и торговле планирует выделить почти 120 млн рублей.

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