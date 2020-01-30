«Русский радиатор» в Карелии открывает дополнительный набор сотрудников

Компания «Русский радиатор», построившая промышленное предприятие на территории парка «Надвоицы» открывает дополнительный набор.
На новом заводе открывают дополнительные вакансии, предприятие набирает сотрудников для запуска массового производства продукции. Об этом в четверг, 30 января, сообщил министр экономического развития республики Карелия Олег Ермолаев в ходе рабочего заседания правительства.
По его словам, активный набор ведётся уже сейчас, в первом квартале года, с тем, чтобы как можно скорее приступить к массовому производству новой линейки радиаторов.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Северной столицы хотят построить мукомольный завод на проспекте Обуховской Обороны. На возведение мельничного предприятия комитет по промышленной политике, инновациям и торговле планирует выделить почти 120 млн рублей.